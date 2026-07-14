Жители Томской области продолжают возмущаться внезапному превращению озера Каличниково (Новое) в грязную лужу. Напомним, на днях в курортной локации у поселка Мирный произошла экологическая катастрофа — именно так многие выражаются, говоря об исчезновении любимого многими водоема. Как выяснила «Комсомольская правда — Томск», местные власти прокомментировали проблему. По словам специалистов, к инциденту привел вовсе не прорыв дамбы, как успели предположить общественники.
«Водоем в поселке Мирный образован путем устройства запруды на притоке реки Ушайка (Еловка). Не является природным водным объектом (озером), имеет искусственное происхождение, вместе с тем, находится в собственности Российской Федерации. Падение уровня воды в пруду произошло не в результате образования прорана в насыпи (обрушения дамбы), а явилось следствием проведения земляных работ и разрушения участка коренного берега водного объекта», — объяснили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Об этом изданию сообщили в региональном отделении «Народного фронта».
По информации администрации Томского района, сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента. В ходе разбирательств выясняют, кто именно несет ответственность за проведение земляных работ.
«По данному вопросу компетентными органами проводятся следственные мероприятия», — добавили в региональном депприроды.
Ранее мы писали, что вода из пруда ушла в конце мая текущего года, обнажив грязное дно с остатками погибших растений и рыбы. Местные жители связали произошедшее с прорывом дамбы, который, по их мнению, и случился из-за проведения земляных работ. По свидетельству очевидцев, незадолго до инцидента тело гидросооружения разрыли сверху, на нем проделали рвы, что критически ослабило конструкцию. В ОНФ уточнили, что хлынувший поток воды также разрушил дорогу Томск-Мирный-Межениновка и затопил несколько домов в СНТ «Кедр».
Теперь общественники ожидают от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также других надзорных органов результатов проверок. Важно зафиксировать экологический ущерб, найти виновных в произошедшем и при наличии оснований обязать их возвести новую, укрепленную дамбу, восстановить пруд.
«Комсомольская правда — Томск» показывает эксклюзивные фотографии, сделанные до внезапного осушения водоема и после. На снимках наглядно виден масштаб проблемы, постигшей некогда живописный уголок природы.
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