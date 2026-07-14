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14 июля 2026 10:00

«Обрушение дамбы ни при чем»: власти назвали причину исчезновения озера в Мирном под Томскомфото

Томский депприроды: «Пруд высох из-за земляных работ, идут разбирательства»
Анна КОВАЛЁВА
Разительный контраст: полноводное озеро превратилось в грязную лужу. Специалисты прокомментировали инцидент. Фото предоставил ОНФ

Разительный контраст: полноводное озеро превратилось в грязную лужу. Специалисты прокомментировали инцидент. Фото предоставил ОНФ

Жители Томской области продолжают возмущаться внезапному превращению озера Каличниково (Новое) в грязную лужу. Напомним, на днях в курортной локации у поселка Мирный произошла экологическая катастрофа — именно так многие выражаются, говоря об исчезновении любимого многими водоема. Как выяснила «Комсомольская правда — Томск», местные власти прокомментировали проблему. По словам специалистов, к инциденту привел вовсе не прорыв дамбы, как успели предположить общественники.

Вместо уютного уголка — месиво из грязи. Фото предоставил ОНФ

Вместо уютного уголка — месиво из грязи. Фото предоставил ОНФ

Комментарий властей

«Водоем в поселке Мирный образован путем устройства запруды на притоке реки Ушайка (Еловка). Не является природным водным объектом (озером), имеет искусственное происхождение, вместе с тем, находится в собственности Российской Федерации. Падение уровня воды в пруду произошло не в результате образования прорана в насыпи (обрушения дамбы), а явилось следствием проведения земляных работ и разрушения участка коренного берега водного объекта», — объяснили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Об этом изданию сообщили в региональном отделении «Народного фронта».

Новый вид любимой ранее томичами локации. Фото предоставил ОНФ

Новый вид любимой ранее томичами локации. Фото предоставил ОНФ

По информации администрации Томского района, сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента. В ходе разбирательств выясняют, кто именно несет ответственность за проведение земляных работ.

«По данному вопросу компетентными органами проводятся следственные мероприятия», — добавили в региональном депприроды.

Проблема глазами местных жителей

Ранее мы писали, что вода из пруда ушла в конце мая текущего года, обнажив грязное дно с остатками погибших растений и рыбы. Местные жители связали произошедшее с прорывом дамбы, который, по их мнению, и случился из-за проведения земляных работ. По свидетельству очевидцев, незадолго до инцидента тело гидросооружения разрыли сверху, на нем проделали рвы, что критически ослабило конструкцию. В ОНФ уточнили, что хлынувший поток воды также разрушил дорогу Томск-Мирный-Межениновка и затопил несколько домов в СНТ «Кедр».

Теперь общественники ожидают от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также других надзорных органов результатов проверок. Важно зафиксировать экологический ущерб, найти виновных в произошедшем и при наличии оснований обязать их возвести новую, укрепленную дамбу, восстановить пруд.

«Комсомольская правда — Томск» показывает эксклюзивные фотографии, сделанные до внезапного осушения водоема и после. На снимках наглядно виден масштаб проблемы, постигшей некогда живописный уголок природы.

Так выглядело озеро Каличниково (Новое) до осушения:

Некогда живописный уголок сибирской природы. Фото предоставил ОНФ

Некогда живописный уголок сибирской природы. Фото предоставил ОНФ

Красота полноводного пруда — теперь это лишь воспоминание. Фото предоставил ОНФ

Красота полноводного пруда — теперь это лишь воспоминание. Фото предоставил ОНФ

Ценители природы надеются, что им вернут одно из красивейших мест отдыха. Фото предоставил ОНФ

Ценители природы надеются, что им вернут одно из красивейших мест отдыха. Фото предоставил ОНФ

Так пруд выглядит сегодня:

Фото предоставил ОНФ

Фото предоставил ОНФ

Фото предоставил ОНФ

Фото предоставил ОНФ

Теперь это место не привлекает отдыхающих. Фото предоставил ОНФ.

Теперь это место не привлекает отдыхающих. Фото предоставил ОНФ.

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