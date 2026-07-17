В Томской области собственников заросшего участка предупредили об изъятии земли

Россельхознадзор выдал предостережение 2 владельцам и пригрозил отобрать территорию. Фото: Россельхознадзор

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережения собственникам заброшенного земельного участка сельскохозяйственного назначения. Надзорное ведомство зафиксировало масштабное зарастание угодий и предупредило владельцев о возможном запуске процедуры принудительного изъятия территории. Подробности сообщили 17 июля в пресс-службе ведомства.

Нарушение было выявлено благодаря онлайн-мониторингу, анализу космических снимков и выездному обследованию. Инспекторы установили, что на территории Корниловского сельского поселения 82% земельного участка площадью 10,2 га полностью заросли древесно-кустарниковой растительностью. Данное обстоятельство является прямым неисполнением обязательных требований Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона о государственном регулировании обеспечения плодородия земель.

14 июля 2026 года ведомство направило официальные предостережения 2 физическим лицам, которым принадлежит данная земля на праве общей долевой собственности. Им предложено срочно принять меры по воспроизводству плодородия почв и вовлечению надела в сельскохозяйственный оборот. Для этого необходимо провести комплекс культуртехнических мероприятий, включающий уборку кустарников, вспашку, культивацию, боронование и дискование.

Специалисты надзорного органа держат ситуацию на строгом контроле. В ведомстве подчеркнули, что при принятии дальнейших решений о возможности инициирования процедуры принудительного изъятия земельного участка будет учитываться фактическое действие либо бездействие правообладателей по устранению выявленных нарушений. Россельхознадзор призывает всех собственников не допускать деградации сельхозугодий и своевременно возвращать их в активный хозяйственный оборот, так как запустение плодородных земель наносит прямой ущерб продовольственной безопасности и экономике региона.

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