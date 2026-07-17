Томичам напомнили о смертельной опасности на железнодорожных переездах

Департамент транспорта призвал строго соблюдать ПДД и снимать наушники при переходе путей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожные переезды остаются зоной повышенной опасности, требующей предельной концентрации от всех участников дорожного движения. Об этом сегодня, 17 июля напомнили в региональном департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи.

Водители транспортных средств имеют право пересекать железнодорожные пути исключительно по оборудованным переездам, в обязательном порядке уступая дорогу любому подвижному составу. В ведомстве подчеркнули, что выезд на переезд категорически запрещен при закрытом или даже только начинающем закрываться шлагбауме вне зависимости от сигнала светофора. Аналогичный запрет действует при подаче запрещающего сигнала дежурным по переезду или при включении красного света светофора, даже если сам шлагбаум поднят. Кроме того, автомобилистам строго воспрещается въезжать на рельсы, если за ними образовался затор, вынуждающий остановиться прямо на путях, а также при приближении поезда, находящегося в пределах видимости.

Отдельное внимание профильное ведомство уделило опасным маневрам. Водителям запрещено самовольно открывать шлагбаумы, останавливаться на самом переезде и совершать обгон непосредственно на путях или ближе чем за 100 метров до них. Правила безопасности в полной мере касаются и пешеходов. Переходить железнодорожные пути разрешается только в специально установленных и оборудованных местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося состава или дождавшись разрешающего сигнала сигнализации. Специалисты настоятельно рекомендуют пешеходам снимать наушники и откидывать капюшон при приближении к рельсам, так как эти предметы экипировки критически снижают бдительность и мешают вовремя заметить смертельную угрозу. Соблюдение этих простых требований позволяет сохранить жизни и избежать трагедий на железной дороге.

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