СФР возместит предприятиям Томской области расходы на охрану труда

Работодатели сами оплачивают, например, санаторно-курортное лечение работников, а затем обращаются за возмещением в СФР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До 1 августа работодатели Томска и области могут воспользоваться мерой социальной поддержки по финансированию со стороны СФР мероприятий по охране труда. В Социальном фонде России по Томской области 17 июля сообщили, что каждый год предприятия могут вернуть часть средств, израсходованных на мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Работодатели сами оплачивают, например, санаторно-курортное лечение работников, а затем обращаются за возмещением в СФР.

«Подать заявление необходимо до 1 августа, а после реализации профилактических мер, до 15 ноября, предоставить отчет о произведенных расходах», — сообщил управляющий отделения СФР по Томской области Дмитрий Мальцев.

На финансирование мероприятий по охране труда в СФР по Томской области в 2026 году запланировано более 158 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич потерял деньги при покупке у мошенников морского контейнера

Врачи в Томске вылечили пациентку с тяжелой формой мочекаменной болезни

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru