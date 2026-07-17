Суд приговорил жителя томского села к 9 годам колонии за убийство

По решению суда, убивший своего приятеля мужчина проведет в колонии 9 лет Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. В прокуратуре Томской области 17 июля сообщили, что мужчина признан виновным в убийстве.

В марте житель села Корнилово пригласил в свой дом приятеля, мужчины организовали застолье. Как говорится в релизе прокуратуры: «на почве чрезмерного употребления алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, переросший в избиение хозяином своего гостя».

44-летний мужчина несколько раз ударил товарища руками и ногами по голове и телу, а также нанес 2 ножевых ранения. После избиения 49-летний мужчина провел в больнице почти месяц, там он скончался через 24 дня после застолья у приятеля.

Подсудимый свою вину признал частично. Он признался, что не помнит зловещих событий в своем доме, но не имел умысла на убийство. Он извинился перед женой убитого товарища и выплатил ей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд приговорил жителя Корнилово к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу жены убитого мужчины взыскано еще 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда.

Выяснить все обстоятельства трагедии следствию помогли записи с камер видеонаблюдения. Хозяин дома, расположенного рядом с тем, где произошло преступление, установил камеры для своих целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске мужчину оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление бывшей супруги

Под Стрежевым в районе СОТ «Кедр» обнаружили следы медведя

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru