Под Стрежевым в районе СОТ «Кедр» обнаружили следы медведя

Это уже не первый случай выхода медведей в зону присутствия людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В окрестностях города зафиксировано присутствие крупного дикого хищника. 17 июля мэр Стрежевого Валерий Дениченко сообщил со ссылкой на ЕДДС, что в районе садоводческого товарищества «Кедр» обнаружены следы медведя. Профильные службы переведены в режим повышенной готовности.

Опасная находка была сделана на 8 километре автодороги Стрежевой–Нижневартовск. Ситуация с выходом зверя к людским поселениям и дачным участкам находится на строгом контроле у местных охотников и специалистов по фауне. Градоначальник обратился к жителям и дачникам с настоятельной просьбой проявлять повышенную бдительность при нахождении на данной территории.

«Сегодня охотники будут пытаться выследить медведя. Прошу садоводов без дела по территории СНТ не ходить. И ни в коем случае по кустам/опушкам не передвигаться», — написал градоначальник.

К сожалению, встреча с медведем может закончится трагически. В мае 2026 года в Томской области погиб охотник от лап зверя. Трагедия произошла в Тегульдетском районе. Специалисты напоминают о необходимости строго соблюдать меры предосторожности: не оставлять пищевые отходы в доступных для зверя местах, не передвигаться по лесу в одиночку в сумерках и держать домашних животных на поводке. При встрече с хищником категорически запрещается поворачиваться к нему спиной и убегать, необходимо медленно отступать назад, не делая резких движений и не провоцируя агрессию. О любых фактах появления диких животных вблизи жилых зон следует немедленно сообщать в экстренные службы.

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