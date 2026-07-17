В Томске мужчину оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление бывшей супруги

Прокуратура Советского района привлекла томича к административной ответственности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Томска провела проверку по факту унижения чести и достоинства местной жительницы. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали грубые сообщения, которые мужчина отправлял своей бывшей жене через популярный мессенджер. Подробности в пятницу, 17 июля, сообщили в прокуратуре Томской области.

Установлено, что после развода у 46-летней заявительницы сложились крайне напряженные отношения с экс-супругом. Мужчина ревновал ее к новому избраннику и постоянно искал поводы для ссор. Ситуация обострилась в мае 2026 года, когда 53-летний томич отправил женщине в мессенджере несколько сообщений, содержащих грубые унизительные оскорбления. Не желая терпеть подобное обращение в цифровом пространстве, пострадавшая обратилась за защитой своих прав в прокуратуру.

Надзорное ведомство возбудило в отношении агрессора дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Данная статья квалифицирует унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали форме.

По результатам рассмотрения дела виновный был оштрафован на 3000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томское УФАС пресекло массовую спам-рассылку с рекламой микрозаймов

Революция в «Максе»: Томичи смогут создавать публичные каналы без армии подписчиков

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru