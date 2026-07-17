Томское УФАС пресекло массовую спам-рассылку с рекламой микрозаймов

За нарушение закона о рекламе бизнесмену грозит административное производство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томское управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламу финансовых услуг, которую индивидуальный предприниматель распространял через SMS без согласия абонентов. В отношении нарушителя будет возбуждено административное производство. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в период с августа по сентябрь 2025 года. На телефон местной жительницы поступило 5 рекламных сообщений от альфанумерических имен, которые представляют собой текстовые подписи для SMS-рассылок, показывающие название бренда вместо обычного номера. В письмах содержались предложения получить займы на различные суммы, а встроенные ссылки вели на онлайн-сервисы по подбору микрозаймов.

Представители сотовой компании пояснили, что они лишь оказывают услуги по предоставлению технического доступа к программному сервису для отправки сообщений. Непосредственным отправителем спама выступил индивидуальный предприниматель, с которым у IT-компании был заключен соответствующий договор.

Сам бизнесмен подтвердил, что самостоятельно формировал тексты сообщений, определял список абонентов и запускал массовые рассылки. При этом представленные им копии электронных согласий заявительницы не позволили комиссии однозначно идентифицировать лицо, которое их заполняло. В итоге реклама была признана ненадлежащей.

Законодательство строго запрещает распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. За нарушение этих норм предусмотрен серьезный административный штраф. Антимонопольные органы регулярно пресекают подобные попытки недобросовестного маркетинга, защищая потребителей от назойливого спама и мошеннических схем в сфере микрокредитования. Гражданам рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам в SMS и немедленно жаловаться на навязчивые рассылки в профильные надзорные ведомства.

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