Революция в «Максе»: Томичи смогут создавать публичные каналы без армии подписчиков

Раньше опция была эксклюзивом только для авторов с аудиторией от 10000 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мессенджер «Макс» внедрил масштабное обновление, которое кардинально меняет правила игры для начинающих авторов, местных экспертов и микро-инфлюенсеров. Разработчики мессенджера убрали главный барьер на пути развития авторских блогов. Теперь создать полноценный публичный канал может каждый пользователь, прошедший быструю верификацию, что открывает новые возможности для томского медиа-сообщества. Нововведение быстро подхватили и томичи.

«У меня свой небольшой канал по туризму, теперь наконец-то не нужно раскидывать ссылку, можно легко найти его по названию. Также приятно, что появились комментарии», — рассказала нам Екатерина.

Ранее функция создания публичных каналов была недоступна для обычных пользователей и являлась своеобразным эксклюзивом только для тех авторов, которые уже собрали аудиторию от 10000 человек. Теперь же порог входа полностью снят. Любой желающий может запустить свой канал для широкой аудитории, просто подтвердив личность через портал Госуслуг. Весь процесс верификации занимает всего несколько минут и не требует сбора сложных документов или долгого ожидания модерации.

Для томских блогеров, журналистов, городских активистов и представителей локального бизнеса это открывает прямую дорогу к построению собственного бренда в экосистеме мессеннджера. Авторам больше не нужно искусственно набирать подписчиков или месяцами работать в закрытом режиме, чтобы получить базовые инструменты для дистрибуции контента. Публичный статус канала позволяет индексироваться в поиске мессенджера, получать детальную статистику и использовать расширенные функции для взаимодействия с читателями.

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