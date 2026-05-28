Следователи выясняют обстоятельства трагедии Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тегульдетском районе Томской области организовали процессуальную проверку по факту гибели 52-летнего мужчины от нападения медведя. Трагедия случилась накануне, 27 мая 2026 года, в лесном массиве. «КП-Томск» уточнила подробности жуткого происшествия.

Что известно о трагедии

«Поводом для беспокойства близких стало то, что их родственник перестал выходить на связь с ними. Люди обратились в полицию. После этого пострадавшего от дикого зверя местного жителя обнаружили в лесу», — рассказали изданию в пресс-службе регионального СУ СК России.

По предварительным данным, мужчина скончался от множественных травм на месте ЧП еще до прибытия помощи.

Проверочные мероприятия проводит Зырянский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Томской области. Специалисты устанавливают все детали случившегося: законность нахождения человека в лесу, наличие разрешительных документов на оружие, анализируется поведение животного. Назначена судебно-медицинская экспертиза для точного определения причины смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как предотвратить нападение медведя

В СК напомнили, что весенне-летний период — время повышенной активности диких зверей. Медведи после зимней спячки особенно голодны и могут проявлять агрессию при неожиданной встрече с человеком. Охотникам и грибникам рекомендуют соблюдать меры предосторожности: шуметь при движении по лесу, носить с собой средства отпугивания (фальшфейеры, перцовые баллоны) и избегать одиночных выходов в глухие участки тайги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области за труп животного в мусорном баке грозит уголовная ответственность

В Томской области Роспотребнадзор зафиксировал 834 укуса клещей за неделю

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru