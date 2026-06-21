Хищник вышел к людям: медведь атаковал жителя Кедрового в Томской области

Не стоит пренебрегать правилами безопасности при встрече с хищником Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Кедровый зафиксирован случай нападения медведя на человека, что потребовало немедленного вмешательства административных структур. Глава муниципалитета Нелли Соловьева сообщила, что администрация совместно с Департаментом охотничьего и рыбного хозяйства Томской области начала мероприятия по регулированию численности хищников в районе.

По словам мэра, ситуация с появлением диких зверей вблизи жилых кварталов находится на строгом контроле. Цель предпринимаемых мер — минимизировать риск выхода опасных животных к людям и исключить повторение подобных инцидентов.

«Подобные случаи ранее уже фиксировались. В таких ситуациях законодательством предусмотрены меры, направленные на предотвращение угрозы жизни и здоровью людей. Регулирование численности позволяет снизить риск появления опасных животных вблизи населенных пунктов. О результатах проведенных мероприятий сообщу дополнительно», — отметила Нелли Соловьева.

Власти призывают местных жителей строго соблюдать правила безопасности. Категорически не рекомендуется выходить в лес в темное время суток, приближаться к местам возможного обитания зверей и оставлять пищевые отходы на природе. Особое внимание необходимо уделять несовершеннолетним: их запрещено отпускать без сопровождения взрослых за пределы городской черты, в лесные массивы и к водоемам.

При обнаружении дикого хищника или возникновении любой угрозы гражданам необходимо немедленно сообщать об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Своевременное информирование экстренных служб и межведомственное взаимодействие позволят обеспечить безопасность населения в условиях соседства с дикой природой сибирского региона.

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