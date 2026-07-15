Эффективность защиты глаз напрямую зависит от правильного подбора изделия. Фото: Елена Мануйлова

Солнцезащитные очки — это не просто аксессуар, а важное средство защиты глаз от ультрафиолетового излучения. Однако их эффективность напрямую зависит от правильного подбора. Как не нарваться на подделку, какие критерии важны при покупке и можно ли вернуть неподошедший товар? Об этом «Комсомольской правде — Томск» рассказала эксперт регионального управления Роспотребнадзора Наталия Черткова.

ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Маркировка

Первое, на что следует обратить внимание покупателю — это маркировка.

Производитель обязан указывать на упаковке или линзах:

— какое количество ультрафиолетовых лучей они пропускают,

— есть ли у товара свойства адаптироваться к яркости света, убирать блики.

Важно: при отсутствии данной информации определить уровень защиты невозможно. Это означает, что потребитель не сможет узнать, спасают ли очки от ультрафиолета, чрезмерного освещения или бликов.

Чтобы очки не оказались бесполезной вещью, при покупке нужно изучить маркировку товара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые линзы сочетают несколько свойств, и это также должно быть указано на упаковке или на самом товаре.

Размер

«Второй важный критерий — величина оправы. Очки, которые не подходят по размеру, не смогут обеспечить достаточную защиту, так как по бокам будет проникать свет. Идеальный вариант — когда аксессуар плотно прилегает к лицу, но не давит. Это особенно важно для детей, чьи глаза более уязвимы к ультрафиолету. Критерии выбора очков для ребятишек те же, что и для взрослых: маркировка, качество линз, правильная посадка», — говорит Наталия Черткова.

Подбирать очки для ребенка нужно так же тщательно, как и для взрослого человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Свойства линз

Третий критерий — свойства. Линзы могут быть трех типов:

— одни защищают только от ультрафиолета,

— вторые спасают от яркого света,

— третьи избавляют от бликов.

Одно изделие может сочетать разные типы свойств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть и комбинированные варианты. Например, для автомобилистов рекомендуются модели с антибликовым покрытием или поляризационными фильтрами. Так как лобовое стекло машины не пропускает ультрафиолет, вождение может оказаться некомфортным и даже опасным.

ГДЕ ПОКУПАТЬ И КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАЩИТУ

Наталия Черткова рекомендует приобретать солнцезащитные очки не в супермаркетах и уличных ларьках, а в специализированных оптиках.

«Там можно не только получить профессиональную консультацию, но и проверить линзы на специальном индикаторе, показывающем наличие ультрафиолетового блока и степень защиты. Это единственный способ убедиться, что очки действительно «работают». В оптике вам также помогут подобрать оправу по форме лица и размеру», — сказала специалист.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Многие покупатели ошибочно полагают, что солнцезащитные очки нельзя вернуть, если они просто не подошли по цвету или фасону. Это не так. Закон «О защите прав потребителей» четко регулирует данный вопрос.

Возврат товара надлежащего качества

Если у товара надлежащее качество, но он не подошел по форме, габаритам, расцветке, размеру, комплектации, его можно обменять на аналогичный в течение 14 дней, не считая дня покупки. При этом очки не должны быть в употреблении или нетоварного вида. Продавец проверит наличие потребительских свойств, пломбы и фабричных ярлыков, а также документа, подтверждающего покупку. При отсутствии чека можно сослаться на свидетельские показания или использовать выписку из банка.

Если аналогичного товара у продавца нет, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать обратно деньги. Их обязаны вернуть в течение трех дней со дня возврата товара.

Возврат при ненадлежащем качестве

Очки могут оказаться бракованными, не соответствовать тем свойствам, которые заявил производитель или продавец. Тогда необходимо составить претензию в двух экземплярах, четко сформулировав требования. В случае личного вручения на втором экземпляре обязаны проставить дату, должность и ФИО принявшего документ.

«Главное — не затягивать с обращением. Если вы обнаружили дефект, сразу пишите претензию. И не забывайте, что при оплате через перевод на счет третьего лица продавец все равно обязан вернуть деньги, если товар возвращается», — добавила Наталия Черткова.

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПОКУПКИ

При приобретении солнцезащитных очков через интернет действуют особые правила. Отказаться от товара можно в любое время до его передачи покупателю. После получения дают 7 дней на возврат. Если же в момент доставки не была предоставлена письменная информация о правилах возвращения вещи, срок увеличивается до трех месяцев с момента передачи изделия. Это дает покупателям дополнительные возможности.

«При дистанционной покупке у вас действительно больше прав, чем при обычной. Но все равно проверяйте маркировку и состояние линз сразу при получении. Если очки не подошли или просто не нравятся, то возвращайте, это ваше право», — порекомендовала представитель Роспотребнадзора.

В ряде случаев товар, купленный онлайн, можно вернуть в течение трех месяцев. Фото создано по запросу «КП» нейросетью

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что Роспотребнадзор дал советы по выбору свежей рыбы.

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