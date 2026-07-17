Проезд по Яковлева в Томске закроют до вечера 19 июля

Фото: Елена Белоусова.
В Томске в выходные дни, 18 и 19 июля, будет закрыт проезд на участке улицы Яковлева. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что в предстоящие два дня намерены устранить дефект на участке тепловых сетей, расположенном под проезжей частью этой улицы.
Движение транспорта по улице Яковлева между Ачинской и Больничной будет закрыто с 22.00 пятницы, 17 июля до 22.00 воскресенья, 19 июля
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