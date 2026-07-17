Врачи в Томске вылечили пациентку с тяжелой формой мочекаменной болезни

Томичей призывают рассматривать регулярные диспансеризации и профосмотры, как способ выявить серьезные заболевания на ранних стадиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске благополучно завершилась история болезни 67-летней женщины, которую беспокоили камни в почках. В департаменте здравоохранения Томской области 17 июля сообщили,что пенсионерка поступила в приемное отделение городской клинической больницы №1 в критическом состоянии: с высокой температурой, острыми болями в левом боку, рвотой и слабостью.

Пожилую даму отправили на УЗИ, выяснилось, что у нее камни в обеих почках, один из них — больше сантиметра. Анализ крови показал высокий уровень лейкоцитоза, что может свидетельствовать о возможном сепсисе. Кроме того, в анамнезе женщины — перенесенные инсульт и инфаркт миокарда.

«Пациентку госпитализировали в урологическое отделение, где ей сразу же экстренно провели операцию эндоскопического дренирования мочевыводящих путей, выполнили дробление камня лазерной установкой, после чего установили мочеточниковый катетер. Позже успешно провели нефростомию под ультразвуковой и рентген-навигацией, что позволило увеличить отток гнойных масс и ускорить процесс восстановления», — описал процесс лечение врач-уролог городской клинической больницы №1 Айдар Колмаков.

Пациентку уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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