Томич потерял деньги при покупке у мошенников морского контейнера

Морские контейнеры используют не только под гаражи, из них даже строят дома Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томска 17 июля сообщила о новом случае обмана при покупке товара в сети. Житель областного центра искал варианты морских контейнеров, в которых, как правило, перевозят грузы. Житель Томска хотел использовать огромную конструкцию как временный гараж.

Он нашел подходящий вариант в одном из мессенджеров, связался в продавцом и перевел по указанным реквизитам полную оплату товара — 130 тысяч рублей.

В день доставки продавец перестал выходить на связь, контейнер в Томск не пришел.

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