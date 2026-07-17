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НовостиОбщество17 июля 2026 5:15

Томич потерял деньги при покупке у мошенников морского контейнера

Металлический бокс мужчина собирался использовать под гараж
Елена Белоусова
Морские контейнеры используют не только под гаражи, из них даже строят дома

Морские контейнеры используют не только под гаражи, из них даже строят дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томска 17 июля сообщила о новом случае обмана при покупке товара в сети. Житель областного центра искал варианты морских контейнеров, в которых, как правило, перевозят грузы. Житель Томска хотел использовать огромную конструкцию как временный гараж.

Он нашел подходящий вариант в одном из мессенджеров, связался в продавцом и перевел по указанным реквизитам полную оплату товара — 130 тысяч рублей.

В день доставки продавец перестал выходить на связь, контейнер в Томск не пришел.

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