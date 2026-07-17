Пожарные свыше 10 часов тушили возгорание в томском селе

Всего за сутки в Томской области потушено 8 пожаров. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В селе Белый Яр Верхнекетского района в четверг, 16 июля, загорелось дощатое строение, использовавшееся под склад. В региональном управлении МЧС уточнили, что внутри находились сотни кубометров готовой деревянной продукции и сухие доски.

Полностью сгорело само строение, оборудование и пиломатериал внутри, огонь уничтожил 2 гаража рядом со складом. Общая площадь пожара составила 961 квадратный метр. Возгорание тушили 14 человек. В ликвидации огня было задействовано 4 ассенизаторские машины.

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 13.24. Время ликвидации возгорания: 00.34.

Всего за сутки в Томской области потушено 8 пожаров. Пострадавших нет.

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