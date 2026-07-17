В Северске местного жителя будут судить за ДТП со смертельным исходом

Весной в Северске в ДТП погиб 87-летний мужчина. Фото: прокуратура Томской области

Северская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчине предъявлены обвинения по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», уточнили 17 июля в прокуратуре Томской области.

20 апреля житель закрытого города за рулем «Ниссан Мурано» ехал по улице Ленина в Северске. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель иномарки сбил пенсионера. 87-летний мужчина скончался на месте

Владелец авто говорил, что не увидел пешехода из-за яркого солнечного света. Свою вину он признал. Уголовное дело направлено в Северский городской суд для рассмотрения по существу.

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