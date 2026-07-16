Из здания на Высоцкого в Томске во время пожара спасли 10 человек

Пожар в здании в отдаленном районе Томска начался ближе к 8.00. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Утром в четверг, 16 июля, в Томске загорелось административное здание на улице Высоцкого. В региональном управлении МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в ведомство поступило в 7.55. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из окон на первом этаже шел густой черный дым. Огнеборцы МЧС спасли из здания 10 человек.

В результате пожара обгорели вещи, закоптились стены внутри. Общая площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров. Пламя тушили 20 человек.

Причину пожара предстоит установить дознавателю.

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