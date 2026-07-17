В Томске состоится крестный ход от храма Николая Чудотворца до «Царского ключа»

17 июля — день памяти Страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. Фото: томская епархия РПЦ

В пятницу, 17 июля, в Томске состоится крестный ход от храма святителя Николая Чудотворца до «Царского ключа». В томской епархии РПЦ уточнили, что крестный ход начнется в 10.30 утра.

Верующие пройдут от храма, расположенного на улице Ивана Черных, 123 до источника в районе пересечения улицы Беринга и Иркутского тракта. Существует предание, что воду из этого родника пил цесаревич Николай во время своего путешествия в 1891 году. После завершения крестного хода на источнике будет отслужен молебен.

Царственные страстотерпцы — так после причисления к лику святых Русская православная церковь называет последнего российского императора Николая II и его семью: императрицу Александру Федоровну, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Они были канонизированы за подвиг мученичества — в ночь с16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

«Страстотерпец» — это святой, принявший мученическую смерть за исполнение божьих заповедей

Томская епархия РПЦ утром 17 июля поздравила жителей Томской области с Днем памяти святых царственных страстотерпцев. Считается, что верующим в этот день стоит посетить литургию и причаститься.

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