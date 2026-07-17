Зонтики в пятницу пригодятся жителям как областного центра, так и районов области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность и осадки разной степени интенсивности ожидаются в Томской области в пятницу, 17 июля.

По информации синоптиков томского ЦГМС, в районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, сильные дожди, град.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, с порывами при грозах до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23…+28°С.

В Томске ожидается кратковременный дождь, местами гроза, днем при грозе — ливень, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду.

В течение дня столбики термометров в областном центре поднимутся до +23…+25 градусов.

Ранее стало известно, что в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с осадками.

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