Проезд по Карташова в Томске закрыт до середины августа

Объезжать закрытый участок Карташова томичам предстоит в течение месяца Фото: Елена Белоусова.

На этой неделе автомобилисты Томска столкнулись с невозможностью проехать по улице Карташова в районе пересечения с Дзержинской. На этом участке появились бетонные плиты и знак «Движение запрещено».

В четверг, 16 июля, городские власти сообщили, что перекресток Карташова — Дзержинская будет закрыт до середины августа, а именно до 22.00 субботы, 15 августа.

С мая в связи с работами по обновлению сетей водоснабжения закрыт для движения участок улицы Дзержинской между проспектом Кирова и Карташова.

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