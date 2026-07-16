Проезд по Карташова в Томске закрыт до середины августа

Фото: Елена Белоусова.
На этой неделе автомобилисты Томска столкнулись с невозможностью проехать по улице Карташова в районе пересечения с Дзержинской. На этом участке появились бетонные плиты и знак «Движение запрещено».
В четверг, 16 июля, городские власти сообщили, что перекресток Карташова — Дзержинская будет закрыт до середины августа, а именно до 22.00 субботы, 15 августа.
С мая в связи с работами по обновлению сетей водоснабжения закрыт для движения участок улицы Дзержинской между проспектом Кирова и Карташова.
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