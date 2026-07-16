Жителей Томской области просят не беспокоить лосей, забравшихся в воду

Сейчас покой для лосей — на вес золота Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 16 июля обратился к жителям региона с просьбой не беспокоить лосей при встрече около водоемов. Животные спасаются в воде, в том числе в болотах, от гнуса — мошки, комаров, слепней, оводов.

«Лосям особенно тяжело. У них огромная площадь тела, густая шерсть, и они не могут просто убежать от тучи насекомых. Мошки забиваются в глаза, ноздри, уши. Слепни оставляют болезненные раны. За один день животное теряет до нескольких литров крови и сильно истощается», — говорится в сообщении департамента.

В жаркие летние дни лоси стараются зайти в воду, включая болота, мелководья озер и рек. Они стоят по брюхо, а иногда по шею в воде, отдыхая от укусов насекомых.

Томичей и жителей районов области просят не подходить к лосям в такие моменты, не пытаться привлечь внимание животных и уже тем более не стоить пытаться делать эффектные фото. Нужно просто пройти мимо.

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