Натуральные ткани и светлые оттенки: томский врач подсказала, как одеваться в жару

От летнего зноя защитят головные уборы с широкими полями или козырьком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года в Томске и области выдалось жарким, воздух в регионе в течение нескольких недель прогревался до +30 градусов и выше. Врач томского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Роза Григорян 16 июля перечислила «КП-Томск», что нужно учитывать при выборе летней одежды.

Медик порекомендовала выбирать свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей — хлопка или льна. Для занятий спортом летом подойдет одежда из специальных синтетических материалов, которые эффективно отводят влагу и быстро высыхают. Подальше в шкаф стоит убрать многослойные наряды из плотных тканей, которые плохо пропускают воздух и затрудняют естественное охлаждение организма.

Нижнее белье должно подходить по размеру и не сдавливать кожу, что в жару только усилит дискомфорт.

Если одежда или белье стали влажными от пота, стоит переодеться, чтобы защитить свое тело от раздражения, опрелостей и грибковых инфекций.

Врач посоветовала летом носить головные уборы с широкими полями или козырьком. Это защитит голову от перегрева. Обувь должна быть легкой и хорошо вентилируемой.

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