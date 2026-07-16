У жителей Томской области изъято свыше тысячи единиц оружия

В регионе зарегистрировано более 28,8 тысячи владельцев гражданского оружия. Фото: Управление Росгвардии по Томской области

С начала 2026 года у жителей Томска и области изъято более 1,1 тысячи единиц оружия и свыше 5,7 тысячи боеприпасов по различным основаниям. Об этом 16 июля сообщили в Управлении Росгвардии по Томской области. Там уточнили, что в дальнейшем часть изъятого арсенала может быть обращена в государственную собственность и направлена бойцам в зону специальной военной операции.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 28,8 тысячи владельцев гражданского оружия. На учете состоит свыше 58,4 тысячи единиц оружия.

За шесть месяцев года проведено свыше 3800 проверок владельцев гражданского оружия.

Росгвардейцы проверяли условия хранения и актуальность разрешительных документов. Выявлено свыше 200 нарушений, большинство из которых связано с просроченной регистрацией или постановкой оружия на учет.

В рамках акции по добровольной сдаче незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе жители региона в этом году сдали, в том числе, 54 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия и почти полторы тысячи патронов различного типа. Общая сумма выплат за добровольную сдачу приближается к 900 тысячам рублей.

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