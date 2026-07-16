В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимися осадками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды в регионе на пятницу, 17 июля. Ожидается переменная облачность. В области — местами кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, сильные дожди, град.

В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимися осадками

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, порывы при грозах могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +13…+18°С, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Томске в пятницу возможен кратковременный дождь, местами гроза, днем при грозе — ливень, возможен град. Ветер юго-восточный с порывами при грозах до 15-18 метров в секунду.

Предстоящей ночью в областном центре ожидается +16…+18°С, днем столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.

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