Свыше 20 студентов томского университета стали миллионерами

Два проекта-победителя студентов ТПУ вошли в топ-300 работ, набравших максимальное количество баллов. Фото: Аккаунт ТПУ в соцсети в «Вконтакте»

В ТПУ 24 студента стали победителями VII волны конкурса «Студенческий стартап». В вузе 16 июля сообщили, что каждый победитель получит по миллиону рублей на реализацию и развитие своего проекта. Всего с момента существования конкурса уже 105 политехников стали миллионерами.

Конкурс «Студенческий стартап» проводит Министерство экономического развития РФ и Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта «Технологии». Победителями седьмой волны стали 2 250 проектов студентов со всей страны.

Студенты Томского политеха представили на конкурс, в том числе, проекты облачной платформы для автоматического мониторинга и анализа потерь электроэнергии, а также устройства для мониторинга здоровья пожилых людей.

Два проекта-победителя студентов ТПУ вошли в топ-300 работ, набравших максимальное количество баллов.

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