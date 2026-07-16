Дожди и грозы возможны в Томской области 17 и 18 июля

Осадки разной степени интенсивности ожидаются в регионе в пятницу и субботу Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Штормовое предупреждение в связи с возможной непогодой объявлено в Томске и области. В региональном управлении МЧС 16 июля сообщили, что в течение двух дней 17 и 18 июля в Томске и в южных районах области ожидаются осадки.

Возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, сильные дожди, град, усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Возможные осадки никак не скажутся на температурном фоне. В регионе в ближайшие три дня — 17, 18 и 19 июля — будет жарко, столбики термометров поднимутся до +28°С.

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