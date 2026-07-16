Число лесных пожаров в Томской области сократилось до 10

Все действующие пожары в Томской области — грозового происхождения. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Утром 16 июля в лесах Томской области зафиксировано 10 очагов лесных пожаров. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что пожары действуют на территории Александровского, Бакчарского, Верхнекетского и Улу-Юльского лесничеств. Все они возникли из-за гроз.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано 4 лесных пожара на территории Верхнекетского лесничества.

По состоянию на 16 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,3 (это средняя пожарная опасность).

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