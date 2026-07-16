Житель Томского района получил ожоги лица и рук во время пожара

С начала 2026 года в Томской области произошло 1055 пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 15 июля в поселке Мирный Томского района загорелся гараж. По информации регионального управления МЧС, огонь повредил пол внутри помещения. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Мужчина 2005 года рождения получил ожоги рук и лица. Причина возгорания еще не установлена.

В одной из квартир строящегося многоквартирного дома на улице Юрия Ковалева в Томске обгорели провода, закоптились стены. Пожар на площади 1 квадратный метр ликвидировали 11 огнеборцев МЧС.

Всего за прошедшие сутки в Томской области произошло 5 пожаров.

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