Томская прокуратура требует от виновника ДТП заплатить компенсацию

Авария на трассе Томск — Каргала — Колпашево произошла в ноябре Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Чаинский районный суд поступило исковое заявление от прокуратуры о возмещении морального вреда семье юной спортсменки. Прокуратура Томской области 16 июля сообщила, что в ноябре 2025 года частный извозчик перевозил на своем автомобиле 17-летнюю школьницу и ее мать из Томска в село Подгорное.

На трассе Томск — Каргала — Колпашево произошло столкновение легковой машины с двигавшимся впереди грузовиком. В результате аварии у девушки был диагностирован перелом костей таза.

В сообщении ведомства отмечается, что школьница профессионально занималась лыжами. Из-за травмы она долго восстанавливалась и пропустила соревнования. Прокуратура требует взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

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