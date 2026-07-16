Томск в июне мог похвастаться самой низкой ценой на АИ-95 среди городов Сибири

Томскстат сравнил средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам Сибирского федерального округа на конец июня 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Томскстата проанализировали средние цены на бензин и дизельное топливо в городах Сибирского федерального округа. В июне 2026 года самая низкая цена за литр бензина АИ-95 составляла 65 рублей 91 копейку. Такая стоимость была зафиксирована в Томске. Самый дорогой бензин этой марки по цене 102 рубля 80 копеек продавался в Кызыле.

Самый доступный АИ-92 по цене 61 рубль 15 копеек в июне можно было купить в Омске. Самая высокая стоимость — 99 рублей 4 копейки — отмечена в Кылызе.

Столица Тувы лидирует по цене на все виды автомобильного бензина среди сибирских городов.

Литр дизельного топлива в этом городе в июне обходился автомобилистам в 111 рублей 34 копейки. Самая низкая стоимость дизеля — 78 рублей 95 копеек — в июне зафиксирована в Омске.

Самый дорогой бензин марки АИ-98 и выше в июне также продавался именно в Кызыле. Литр топлива обходился автовладельцам в 112 рублей 28 копеек, самая низкая цена вновь зафиксирована в Омске – 84 рубля 38 копеек.

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