В регионе ожидается переменная облачность Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области в четверг, 16 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, в области в течение дня местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23…+28°С.

В областном центре день также пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду.

Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +26…+28 градусов.

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