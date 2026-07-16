Фото: Елена Белоусова.
Переменная облачность ожидается в Томске и области в четверг, 16 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, в области в течение дня местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23…+28°С.
В областном центре день также пройдет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду.
Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +26…+28 градусов.
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