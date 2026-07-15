Трое мужчин утонули в Томской области за сутки

Большинство трагедий происходит из-за купания в необорудованных местах, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Томской области утонули трое мужчин. Трагические инциденты произошли в Колпашеве, в населенном пункте Казанка Томского района и в Малиновке Кожевниковского района. В региональном управлении МЧС 16 июля сообщили, что тела погибших спасатели уже нашли и извлекли из Томи, Оби и реки Кумлова.

С начала года в регионе на водоемах погибли 20 человек. Это на 4 случая больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает жителей региона быть осторожнее рядом с водой. В ведомстве отметили, что большинство трагедий происходит из-за купания в необорудованных местах, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения.

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