Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Полиция Томска раскрыла кражу цепочки из сейфа одного из ломбардов в областном центре. В региональном УМВД 16 июля сообщили, что в дежурную часть с заявлением о пропаже ювелирного изделия обратился представитель ломбарда. Он сообщил, что в ходе ревизии была выявлена недостача — пропала золотая цепь.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили предполагаемую похитительницу золота. Ею оказалась ранее не судимая жительница областного центра, 2002 года рождения.
Девушка буквально только что устроилась работать в ломбард и вышла на первую смену. В полиции полагают, что томичка решила присвоить себе что-нибудь из залоговых ювелирных изделий. Для этого она занялась уборкой в сейфе, где хранились драгоценности. Только внимательно изучив видео с камер, установленных в помещении, оперативники смогли разглядеть в руке сотрудницы сверток с золотой цепочкой, стоимостью порядка 130 тысяч рублей.
Украшение девушка сдала в другой ломбард, деньги истратила. Возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
450 жителей Томска и области обратились к врачам после нападения клещей
Кратковременный дождь возможен в районах Томской области 16 июля
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru