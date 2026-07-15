Подозреваемая в краже девушка буквально только что устроилась работать в ломбард Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Томска раскрыла кражу цепочки из сейфа одного из ломбардов в областном центре. В региональном УМВД 16 июля сообщили, что в дежурную часть с заявлением о пропаже ювелирного изделия обратился представитель ломбарда. Он сообщил, что в ходе ревизии была выявлена недостача — пропала золотая цепь.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили предполагаемую похитительницу золота. Ею оказалась ранее не судимая жительница областного центра, 2002 года рождения.

Внимательно изучив видео, оперативники увидели в руке томички сверток с золотой цепочкой. Видео: УМВД России по Томской

Девушка буквально только что устроилась работать в ломбард и вышла на первую смену. В полиции полагают, что томичка решила присвоить себе что-нибудь из залоговых ювелирных изделий. Для этого она занялась уборкой в сейфе, где хранились драгоценности. Только внимательно изучив видео с камер, установленных в помещении, оперативники смогли разглядеть в руке сотрудницы сверток с золотой цепочкой, стоимостью порядка 130 тысяч рублей.

Украшение девушка сдала в другой ломбард, деньги истратила. Возбуждено уголовное дело.

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