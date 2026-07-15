450 жителей Томска и области обратились к врачам после нападения клещей

В Роспотребнадзоре полагают, что горожане стали осторожнее при походах на природу Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 8 по 15 июля в медицинские организации Томска и области в связи с присасыванием клещей обратились 450 жителей региона. В управлении Роспотребнадзора 16 июля уточнили, что большая часть обращений приходится на Томск и Томский район.

Чаще всего паукообразные нападают на людей на территориях, которые граничат с лесом.

В Роспотребнадзоре отметили, что томичи стали реже обращаться за помощью в связи с атаками клещей. В ведомстве полагают, что горожане проявляют осторожность при походах на природу.

Основные правила при прогулках по лесу: штаны должны быть заправлены в носки, футболка — в брюки, чтобы на теле не оставалось незащищенных участков. Следует надевать светлую одежду, на которой легко увидеть клеща.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации региона с присасыванием паукообразных обратилось 14 393 человека.

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