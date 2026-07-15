Абитуриенты подали в университеты Томска свыше 48 тысяч заявлений

В ТГУ сообщили, что заметно больше заявлений о приеме стало из Казахстана и из Центральной России. Фото: Марина Лукина

К середине июля в томские университеты подано свыше 48 тысяч заявлений. Областные власти 15 июля уточнили, что это на 7% больше, чем на аналогичную дату приемной кампании прошлого года.

Вузы сообщают о росте интереса к целевому обучению и поступлению по льготным квотам. По целевой квоте принято свыше тысячи заявлений. Целевая квота — это отдельный конкурс на бюджетные места для тех, кто поступает в вуз по договору с будущим работодателем и гарантией трудоустройства после окончания университета.

Основные сроки подачи заявлений на бюджетные места истекают 25 июля, для поступающих по результатам вступительных испытаний даты могут отличаться.

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