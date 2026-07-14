Конкурс до пяти человек: в колледжи Томска подано 14,5 тысячи заявлений

Томск традиционно считается городом студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования региона подано более 14,5 тысячи заявлений. Конкурс на некоторые бюджетные направления достигает пяти человек на место. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

В Томской области функционируют 33 учреждения системы среднего профессионального образования и девять филиалов. С 2022 года колледжи и техникумы активно конкурируют за абитуриентов с вузами. Свыше половины девятиклассников региона в 2025 году выбрали путь получения рабочей или технической специальности. В текущем году томские учебные заведения планируют принять более 10 тысяч первокурсников.

Особый интерес у студентов вызывает федеральный проект Профессионалитет, в который в регионе вошли 30 профессий. Данная инициатива предлагает ускоренную подготовку по самым востребованным направлениям. За счет интенсивности срок обучения сокращен до 2–2,5 года для рабочих профессий и до трех лет для технических специальностей. Почти 70 процентов учебного времени отводится на практическую подготовку с использованием современного оборудования. На обучение по этим программам уже подано более 2,5 тысячи заявлений.

Активный интерес школьников к среднему профессиональному образованию свидетельствует о востребованности практических навыков на рынке труда. Подобная динамика позволяет региону своевременно готовить квалифицированные кадры для развития местной экономики и промышленности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Немолодые супруги из Томска из-за рассеянности не отдали жуликам свои сбережения

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru