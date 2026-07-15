Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды в Томской области на четверг, 16 июля. Ожидается переменная облачность.
Ночью в области преимущественно без осадков, по крайнему западу возможен небольшой дождь. Днем местами — кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днем ожидается +23…+28 градусов.
В областном центре осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду.
В ночь на 16 июля температура воздуха в Томске составит +12…+14°С, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На томском «Празднике Топора» в 2026 году будет проводиться досмотр транспорта
Томич отдал мошенникам более 2 миллионов рублей за придуманный автомобиль
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru