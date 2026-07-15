На томском «Празднике Топора» в 2026 году будет проводиться досмотр транспорта

В 2025 году участниками фестиваля стали 166 мастеров из 48 регионов России и 11 стран зарубежья. Фото: Аккаунт «Праздника Топора» в соцсети «Вконтакте»

Меры безопасности на «Празднике Топора» (0+) в Томском районе в 2026 году будут усилены. По информации областных властей, территория парка «Околица» в селе Зоркальцево будет находиться под постоянным контролем Росгвардии. На всех входах в парк установят рамки металлодетекторов, будет проводиться досмотр транспорта.

Предусмотрены обследования фестивальных полян кинологами накануне и в дни праздника. По правилам посещения парка «Околица» запрещено проносить с собой алкогольные напитки и колюще-режущие предметы.

Международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора» проводится в Томской области с 2008 года. В 2026 году мероприятие состоится с 18 по 23 августа. Праздник давно стал визитной карточкой региона.

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