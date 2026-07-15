В Томской области 18-летняя девушка за рулем иномарки врезалась в столб

В Каргасокском районе Томской области вечером 14 июля произошла дорожная авария, в которой пострадала молодая девушка.
По информации регионального УМВД, на 167 километре автодороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок автомобиль «Тойота Королла» съехал с проезжей части в кювет, врезался в опору линии электропередачи и опрокинулся. Иномаркой управляла 18-летняя девушка.
Предварительно установлено, что водитель утратила контроль за движением из-за высокой скорости. В ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир. Ее увезли в больницу.
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