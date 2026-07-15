В Томской области число лесных пожаров вновь сократилось

⁣По состоянию на 15 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 1 (низкая пожарная опасность). Фото: Федеральная Авиалесоохрана

В Томской области утром в среду, 15 июля, действуют 13 лесных пожаров. По информации департамента лесного хозяйства, 6 из них локализованы. Очаги возгораний находятся на территориях Бакчарского, Верхнекетского и Улу-Юльского лесничеств.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировано 6 лесных пожаров.

На этой неделе был потушен крупный лесной пожар в самом огнеопасном районе Томской области — Верхнекетском. Пожар возник из-за грозы. Из-за отсутствия дорог парашютисты и десантники боролись с огнем вручную. Вокруг кромки очага пришлось прокладывать минерализованные полосы с помощью лопат и топоров-мотыг.

Вспышки грозовых пожаров в Томской области начались в первой декаде июня. Преимущественно пожары возникали в северной части региона.

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