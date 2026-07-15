Часть домов в Советском районе Томска осталась без холодной воды

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Советском районе Томска в среду, 15 июля, часть домов осталась без холодной воды. Ресурсоснабжающая организация анонсировала ремонтные работы на водопроводных сетях.
Под отключение попали 11 домов на улицах Лебедева, Кошевого и в переулке Смоленском. Ресурса не будет до 22.00.
На следующей неделе — 22 июля — отключение воды запланировано в Ленинском районе Томска, на улицах Говорова, Ильмера и в переулке Крутоовражном.
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