Часть домов в Советском районе Томска осталась без холодной воды

Воду сегодня отключили по 11 адресам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Томска в среду, 15 июля, часть домов осталась без холодной воды. Ресурсоснабжающая организация анонсировала ремонтные работы на водопроводных сетях.

Под отключение попали 11 домов на улицах Лебедева, Кошевого и в переулке Смоленском. Ресурса не будет до 22.00.

На следующей неделе — 22 июля — отключение воды запланировано в Ленинском районе Томска, на улицах Говорова, Ильмера и в переулке Крутоовражном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области число лесных пожаров вновь сократилось

В день памяти святых Царственных страстотерпцев в Томске состоится крестный ход

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru