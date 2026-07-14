Невролог томской районной больницы отработала смену с травмой руки

Невролог, повредившая руку, приняла всех пациентов, записавшихся на прием. Фото: Верхнекетская районная больница

Верхнекетская районная больница привела пример силы духа одного из сотрудников медучреждения. Во вторник, 14 июля, в аккаунте больницы в соцсетях появилось сообщение о неврологе Вере Ивановне Разумовой.

«В понедельник наш врач-невролог Вера Ивановна Разумова начала прием на час позже обычного. Причиной этого стало происшествие, произошедшее в воскресенье — Веру Ивановну сбил велосипедист, в результате чего она повредила руку. Несмотря на травму, Вера Ивановна проявила невероятную преданность своему делу и пришла на прием», — говорится в сообщении.

В больнице особо отметили, что невролог приняла всех пациентов, записавшихся на прием. В меучреждении подчеркнули, что восхищаются стойкостью и профессионализмом сотрудницы.

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