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НовостиОбщество14 июля 2026 9:05

Невролог томской районной больницы отработала смену с травмой руки

Врача из Верхнекетского района сбил велосипедист
Елена Белоусова
Невролог, повредившая руку, приняла всех пациентов, записавшихся на прием. Фото: Верхнекетская районная больница

Невролог, повредившая руку, приняла всех пациентов, записавшихся на прием. Фото: Верхнекетская районная больница

Верхнекетская районная больница привела пример силы духа одного из сотрудников медучреждения. Во вторник, 14 июля, в аккаунте больницы в соцсетях появилось сообщение о неврологе Вере Ивановне Разумовой.

«В понедельник наш врач-невролог Вера Ивановна Разумова начала прием на час позже обычного. Причиной этого стало происшествие, произошедшее в воскресенье — Веру Ивановну сбил велосипедист, в результате чего она повредила руку. Несмотря на травму, Вера Ивановна проявила невероятную преданность своему делу и пришла на прием», — говорится в сообщении.

В больнице особо отметили, что невролог приняла всех пациентов, записавшихся на прием. В меучреждении подчеркнули, что восхищаются стойкостью и профессионализмом сотрудницы.

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