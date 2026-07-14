Житель Томской области серьезно пострадал в крупном пожаре в селе Озерное

На месте пожара в селе Озерное работают спасательные подразделения и дознаватели. Фото: МЧС России по Томской области

В селе Озерное Колпашевского района произошел крупный пожар. Огонь охватил 983 квадратных метра. Подробности рассказали в региональном МЧС.

Огнем на улице Трудовой повреждены два дома и автомобиль, в результате которого пострадал 57-летний мужчина. Пострадавший местный житель получил травмы и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На место происшествия спасательные подразделения прибыли всего через минуту после вызова, но огонь уже охватил постройки. Ведется проверка на предмет нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренных статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На месте происшествия продолжают работу дознаватели для установления точной причины возникновения огня.

Специалисты обращают внимание граждан и местных жителей на строгое соблюдение правил пожарной безопасности в быту, закрепленных в федеральных и региональных нормативных актах. Источники зажигания необходимо убирать в недоступные для детей места, категорически запрещается перегружать электросети и оставлять включенные электроприборы без присмотра. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, а в случае тяжких последствий может наступить и уголовная ответственность.

Соблюдение элементарных мер предосторожности позволяет жителям сибирских населенных пунктов избегать трагедий и сохранять свое имущество. Бдительность каждого гражданина способствует поддержанию безопасной среды проживания в регионе и снижает риски возникновения масштабных возгораний в частном секторе.

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