Спектакль томского театра «2+КУ» перевели на английский язык

Ежик был создан в 2006 году. Фото: «2+КУ»

Томский театр живых кукол «2+КУ» сообщил, что один из спектаклей из репертуара переведен на английский язык. Спектакль «Про Ежика» перевели на английский студентки факультета иностранных языков ТГУ в рамках своей дипломной работы.

«Задача была непростой, потому что текст пьесы насыщен отсылками к местным реалиям, тонкими эмоциями и культурно-специфическим юмором, а видеоряд отличается высокой динамикой. В пьесе много художественных описаний и диалогов», — цитирует переводчиц аккаунт театра в соцсетях.

Перевод прошел проверку у носителя языка из Эдинбурга.

Автором сценария спектакля «Про Ежика» был создатель театра Владимир Захаров. Это 6 историй по мотивам сказок Сергея Козлова. В театре отметили, что после перевода на английский спектакль станет понятным иностранной публике не только интуитивно.

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