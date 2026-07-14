В Томске обустроят 700 парковок для электросамокатов и ужесточат контроль

Разметка для парковки электросамокатов появится на самых востребованных улицах Томска в ближайшие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске планируется обустроить порядка семисот точек для хранения средств индивидуальной мобильности. Уже в ближайшие дни операторы начнут наносить разметку на самых востребованных локациях, о чем заявил глава городской администрации Дмитрий Махиня.

Ранее в ряде локаций Томска введено ограничение скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности, в том числе на проспекте Ленина, в Кулагинском сквере и у Белого озера. На некоторых территориях, например в Лагерном саду, проезд на электросамокатах полностью запрещен в целях обеспечения безопасности пешеходов и местных жителей.

Кроме того, городские власти получили тестовый доступ к цифровой системе, позволяющей в режиме реального времени отслеживать перемещение всего парка арендного транспорта. Это позволяет оперативно реагировать на нарушения правил дорожного движения и парковки. Дмитрий Махиня подчеркнул: «Это позволяет в режиме реального времени отслеживать их нахождение и оперативно реагировать на нарушения. Убежден, что бизнес, работающий на улицах Томска, должен разделять ответственность за порядок и безопасность горожан».

Специалисты напоминают гражданам и студентам о необходимости строгого соблюдения региональных и федеральных правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Источники повышенной опасности необходимо держать под контролем, запрещается перегружать электросети при зарядке устройств и оставлять включенные приборы без присмотра. За нарушение требований пожарной и дорожной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.

Внедрение новых парковочных зон и цифрового контроля призвано снизить риски возникновения конфликтных ситуаций на тротуарах. Ответственное отношение к использованию электротранспорта поможет сохранить комфортную и безопасную среду для всех жителей сибирского города.

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