В день памяти святых Царственных страстотерпцев в Томске состоится крестный ход

Верующие пройдут по улицам Ивана Черных, Бела Куна и Иркутскому тракту. Фото: Марина Лукина

В пятницу, 17 июля, в Томске состоится крестный ход от храма святителя Николая Чудотворца до «Царского ключа». В томской епархии РПЦ напомнили, что шествие организуют каждый год в день памяти святых Царственных страстотерпцев.

Верующие пройдут от храма, расположенного на улице Ивана Черных, 123, по улице Бела Куна и Иркутскому тракту до «Царского ключа».

Источник находится в Солнечной роще, в районе пересечения улицы Беринга и Иркутского тракта. Существует предание, по которому воду из этого родника пил цесаревич Николай во время своего путешествия в 1891 году.

После завершения крестного хода на источнике будет отслужен молебен.

Царственные страстотерпцы — это последний российский император Николай II и его семья. Они были расстреляны в 1918 году. В 2000 году Русская Православная Церковь причислила их к лику святых. «Страстотерпец» — это один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за исполнение божьих Заповедей, и чаще всего — от рук единоверцев. Важная часть подвига страстотерпца — то, что мученик не держит зла на мучителей и не сопротивляется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара до +28 градусов ожидается в Томской области 15 июля

Адреса защитных сооружений на случай атак БПЛА опубликованы в Томске и Северске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru