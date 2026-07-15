В Томской области во время пожара обрушилась обрешетка крыши здания

Общая площадь пожара в селе составила 112 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Во вторник, 14 июля, загорелось одноэтажное здание в селе Монастырка Шегарского района. По информации регионального управления МЧС, обгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены и дровяник рядом со зданием. Общая площадь пожара составила 112 квадратных метров. Пострадавших нет.

Всего за сутки в Томской области потушено 7 пожаров.

В томском поселке Предтеченск обгорела обрешетка крыши и стены неэксплуатируемого здания. Пожар на площади 60 квадратных метров ликвидировали 26 огнеборцев МЧС России.

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