Адреса защитных сооружений на случай атак БПЛА опубликованы в Томске и Северске

Если БПЛА упал или приземлился – не приближайтесь и не трогайте его – обломки могут быть взрывоопасны или ядовиты Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской агломерации оборудованы около 70 укрытий на случай возможного объявления террористических угроз с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом 14 июля сообщили власти области.

В областном центре — 11 убежищ. Находятся они, в том числе, на улицах Щорса, Нахимова, Елизаровых, Войкова, Пушкина. Большая часть укрытий — свыше 50 — расположены на территории Северска.

Томская агломерация — это Томск, Северск и Томский район

В случае угрозы применения БПЛА жителям региона рекомендовано зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Если их нет, то нужно лечь на землю и прикрыть голову руками или сумкой.

В укрытии нужно находиться до тех пор, пока угроза не прекратится. Не стоит пытаться сбить БПЛА.

Категорически запрещается при нахождении рядом с упавшим БПЛА пользоваться мобильными телефонами, а также фотографировать и выкладывать в интернет снимки прилегающей местности.

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