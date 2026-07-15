Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Переменная облачность ожидается в Томске и области в среду, 15 июля. Синоптики томского ЦГМС существенных осадков в области не прогнозируют. Утром местами возможен туман.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха в области днем составит +23…+28°С.
В областном центре осадков также не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный.
В течение дня воздух прогреется до +26…+28 градусов.
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